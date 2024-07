Mercato - PSG : 60M€ pour faire revenir une vieille connaissance ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Courtisé par le PSG qui cherche à attirer du renfort offensif cet été, Kingsley Coman pourrait quitter le Bayern Munich. La direction du club bavarois ne s'opposera pas à la vente de l'international français, qui est d'ailleurs issu du centre de formation du PSG. Mais il faudra y mettre le prix.

Alors qu'il sort d'un Euro 2024 avec l'équipe de France où il a à peine joué (3 minutes de jeu), Kingsley Coman va désormais pouvoir se pencher sur son mercato estival, lui qui est sous contrat jusqu'en 2027 avec le Bayern Munich. Et il semblerait que Coman se dirige tout droit vers un changement de club dans les semaines à venir...

Coman vers un transfert à 60M€ ?

L’EQUIPE fait le point dans ses colonnes du jour sur l’avenir de Kingsley Coman, et annonce que la direction du Bayern Munich souhaite se séparer de l’attaquant français cet été. Une offre entre 50 et 60M€ devrait suffire, et cela tombe bien, le PSG serait sur le coup depuis un moment.

Le PSG dans la course ?

Avec le départ libre de Kylian Mbappé, le club de la capitale est en quête d’un nouvel attaquant, et le nom de Coman a été évoqué sur la short-list de Luis Campos ces dernières semaines. Pour rappel, l’attaquant du Bayern avait été formé au PSG pour finalement partir libre en 2014.