Mercato - PSG : Un dossier XXL pourrait échapper à Leonardo !

Publié le 27 novembre 2021 à 1h15 par La rédaction

Alors qu'Antonio Rüdiger est dans sa dernière année de contrat avec Chelsea, le PSG serait intéressé pour recruter librement l'Allemand à la fin de la saison. Toutefois, le défenseur aimerait continuer chez les Blues, mais pas à n'importe quel prix.

Le PSG compterait réaliser de nouveaux coups à 0€ l'été prochain. Ces dernières semaines, le club de la capitale a été lié à de nombreux joueurs étant dans leur dernière année de contrat. Le PSG s'intéresserait notamment à Antonio Rüdiger. L'Allemand, étincelant depuis l'arrivée de Thomas Tuchel sur le banc de Chelsea, tarderait à renouveler son bail avec les Blues . De quoi donner un espoir au PSG, mais Rüdiger se verrait pourtant prolonger chez les Blues.

« Si demain Chelsea offre ce que Rudiger veut, je suis sûr à 100% qu'il signera un nouveau contrat »