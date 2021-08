Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’état physique de Neymar fait froid dans le dos…

Publié le 3 août 2021 à 13h40 par La rédaction

Les photos de Neymar en vacances, au soleil, ont fait le tour des réseaux sociaux ces dernières heures. Et le manque de condition physique du Brésilien a de quoi inquiéter le PSG…

C’était il y a 3 semaines maintenant. Neymar et ses coéquipiers brésiliens tombaient face à l’Argentine en finale de la Copa America. Une rencontre disputée à domicile, au Stade Maracanã. Une terrible désillusion pour le Brésil et le joueur du PSG. La saison s’est donc étirée et a été éreintante pour Neymar. Qui a eu besoin de repos et qui a visiblement su en profiter. Et peut-être un peu trop…

Neymar est coutumier du fait

En effet, les photos diffusées sur les réseaux sociaux ce lundi montrent un Neymar pas vraiment à son avantage. Des kilos en trop sont visibles et qui vont devoir s’envoler rapidement afin de retrouver une bonne condition physique. Se remettre à niveau physiquement sera l’objectif de Neymar, qui rejoindra le Camp des Loges dans les jours à venir. Mais ce n’est pas la première fois que Neymar fait l’objet de critiques pour son laisser-aller. En février 2018, on le voyait complètement éméché lors de son anniversaire fêté au Brésil. En mars 2019, on avait pu voir le brésilien du PSG en pleine forme lors du Carnaval de Rio alors qu’il était blessé au pied.