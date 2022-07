Foot - Mercato - PSG

Proche du PSG, cet attaquant ne regrette pas son transfert raté

Publié le 28 juillet 2022 à 05h00 par Arthur Montagne

En quête d'un renfort offensif, en plus d'Hugo Ekitike, le PSG a longtemps fait de Gianluca Scamacca sa priorité. Néanmoins, l'attaquant italien s'est finalement engagé avec West Ham, le club de la capitale refusant de répondre aux exigences de Sassuolo. Et visiblement, Scamacca semble s'en satisfaire.

Le secteur offensif est l'un des chantiers de Luis Campos depuis son arrivée au PSG. Dans le sens des départs, Mauro Icardi et Arnaud Kalimuendo pourraient être invités à partir, tandis que dans le sens inverse, c'est Hugo Ekitike qui a débarqué en provenance de Reims sous la forme d'un prêt avec option d'achat obligatoire. Mais ce n'est pas fini puisque le PSG espère bien attirer un autre attaquant.

Scamacca signe à West Ham

Dans cette optique, Gianluca Scamacca a longtemps été la priorité du PSG. Mais le club de la capitale a toujours refusé de céder aux exigences de Sassuolo. Par conséquent, l'attaquant italien s'est finalement engagé avec West Ham qui a accepté de transmettre une offre de transfert estimée à 36M€ + 6M€ de bonus.

«C'était un rêve de jouer en Premier League»