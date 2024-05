Mercato : Pisté par le PSG, il déclare sa flamme à Messi et Neymar

Thibault Morlain

A quelques semaines de l’ouverture du marché des transferts, le PSG avance déjà ses pions en vue de ses futures opérations. Au rayon des arrivées, le club de la capitale regarderait notamment en France, étant tombé sous le charme de Désiré Doué. Le PSG ferait partie des candidats intéressés par le crack de Rennes, grand fan de Lionel Messi et Neymar.

A 18 ans, Désiré Doué est le nouveau joyau issu du centre de formation de Rennes. Mais voilà que son avenir pourrait déjà s’écrire loin du club breton. En effet, les performances du milieu offensif rennais ont tapé dans l’oeil de nombreux clubs européens, à commencer par le PSG. Après avoir recruté Bradley Barcola l’été dernier à l’OL, le club de la capitale pourrait décider de s’offrir un nouveau talent de la Ligue 1, ayant également à l’oeil Leny Yoro (LOSC).

PSG : Un joueur de Luis Enrique va rejoindre Mbappé en Espagne ? https://t.co/cBRU1Mg4Np pic.twitter.com/9oPOXyszts — le10sport (@le10sport) May 28, 2024

« Ils m’ont fait rêver ! »

Désiré Doué rejoindra-t-il le PSG ? Si tel était le cas, il marcherait dans les traces de deux de ses idoles : Lionel Messi et Neymar, qui ont aussi joué à Paris. En effet, pour les médias de la Ligue 1, Doué a déclaré sa flamme à l’Argentin et au Brésilien : « Mon idole d’enfance ? J’ai grandi avec deux idoles : Neymar et Lionel Messi. Je me suis beaucoup inspiré d’eux. Ce sont deux joueurs qui étaient au top lors de mon adolescence. Ils m’ont fait rêver ! ».

Doué impressionné par Mbappé