Foot - Mercato

Mercato : Pierre Ménès dénonce «une arnaque» à l’OGC Nice !

Publié le 24 octobre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Recruté par l’OGC Nice au cours du mercato estival, Morgan Schneiderlin peine à convaincre depuis son arrivée sur la Côte d’Azur. Et Pierre Ménès estime que son recrutement pourrait virer au fiasco…

Sèchement battu sur la pelouse du Bayer Leverkusen jeudi soir en Europa League (6-2), l’OGC Nice n’a pas pesé bien lourd pour son retour en coupe d’Europe. Et parmi les recrues du mercato estival, une aurait pourtant pu apporter toute son expérience dans ce genre de rencontre, c’est Morgan Schneiderlin (30 ans). Pourtant, l’ancien joueur de Manchester United a rendu une copie décevante, et Pierre Ménès n’a pas manqué de le souligner.

« Il a tous les contours d’une arnaque »