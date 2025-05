Mercato - Paris FC : Du changement déjà annoncé pour la Ligue 1 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris FC, officiellement promu en Ligue 1 vendredi après son nul à Martigues, se prépare à relever le défi de l'élite sous l'égide de ses nouveaux propriétaires, la famille Arnault. Olivier Dall’Oglio, ancien entraîneur de l’ASSE, souligne l'importance de renforcer chaque ligne de l'effectif tout en conservant les cadres pour faciliter l'adaptation des recrues.

Le Paris Football Club l’attendait depuis longtemps ! Récemment racheté par la famille Arnault, l’autre club de la capitale a décroché son billet pour la Ligue 1 vendredi soir grâce à son nul sur la pelouse de Martigues (1-1). Les dirigeants du PFC ont désormais quelques mois pour se pencher sur l’identité des joueurs qui composeront l’effectif la saison prochaine.

« Il faut au minimum une recrue par ligne »

Olivier Dall’Oglio, ancien coach de l’AS Saint-Étienne, connaît bien ce contexte, lui qui espérait obtenir plusieurs renforts l’année dernière au moment d’emmener le club du Forez en Ligue 1. Il n’avait finalement pas obtenu les joueurs visés, quittant son poste en cours de saison. « Ce n’est pas cynique, c’est une réalité. Entre la L1 et la L2, il y a un énorme fossé, confie l’entraîneur au Parisien. Mais au PFC, les tauliers de l’équipe sont bien conscients de cela et ils savent que pas mal d’entre eux seront remplaçants. C’est normal. Il faut au minimum une recrue par ligne. C’est vraiment un minimum. Et se pencher sur le cas du gardien de but. Mais il ne faut pas non plus empiler les recrues. »

« Même si pas mal de cadres en L2 joueront moins, ils doivent rester »

Si le PFC aura un nouveau visage dans quelques mois, Olivier Dall’Oglio estime néanmoins que les cadres parisiens doivent rester pour faire la transition. « Une équipe, c’est beaucoup de liens humains dans le vestiaire. Même si pas mal de cadres en L2 joueront moins, ils doivent rester pour maintenir ces liens et aider à l’adaptation des nouveaux, confie l’ancien coach de l’ASSE. L’exemple à suivre, selon moi, c’est celui d’Auxerre qui est monté cette année et qui réussit un recrutement très équilibré. »