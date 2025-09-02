Mercato : Panique à l'OM à cause de Rabiot ?

Axel Cornic

Alors qu’il devait être l’un des leaders de l’Olympique de Marseille cette saison, Adrien Rabiot n’est déjà plus là. L’international français a été placé sur la liste des transferts après sa bagarre avec Jonathan Rowe et après des longues spéculations il a fini par quitter le club, lors du tout dernier jour du mercato estival.

Il y a comme un goût d’inachevé. Meilleur joueur de la saison dernière, Adrien Rabiot est parti de l’OM par la petite porte. Le clash après la défaite face au Stade Rennais (1-0) a eu raison de l’énorme cote qu’il avait à Marseille et il a donc quitté le club pour rejoindre son ancien coach Massimiliano Allegri, à l’AC Milan.

« Tu finis avec O’Riley de Brighton » Les dirigeants de l’OM ont ainsi du le remplacer dans les dernières heures du mercato et si Dani Ceballos semblait pouvoir débarquer du Real Madrid, c’est finalement Matt O’Riley qui est arrivé. « C’est un peu le gros couac Ceballos. Tu finis avec O’Riley de Brighton » a fait remarquer Walid Acherchour, sur RMC.