Mercato : Panique à bord, le PSG prépare un coup de tonnerre ?

Ce mardi soir, le PSG s’est une nouvelle fois incliné en Ligue des Champions avec un revers sur la pelouse du Bayern Munich (1-0). Si Luis Enrique reste très positif concernant ses choix et son équipe, Jérôme Rothen estime quant à lui qu’en cas de non-qualification pour le tour suivant en C1, l’Espagnol et Luis Campos auront «des comptes à rendre».

Le PSG et Luis Enrique en très mauvaise posture. Malgré une domination sans égal en Ligue 1, le club de la capitale n’a obtenu que quatre points en cinq matchs de Ligue des Champions. Un bilan qui ne fragilise pas pour autant l’Espagnol, qui conserve la confiance de sa direction. En conférence de presse ce vendredi, Luis Enrique a d’ailleurs assumé la responsabilité de ses décisions récentes.

« Tout le monde ne peut pas jouer au PSG »

« Mes choix sont importants. Je responsabilise mes joueurs, je le fais dans le vestiaire et pas publiquement. Je suis d'une autre génération. Je ne le ferai pas publiquement car ce n'est pas ma manière de voir les choses. Très souvent, on ne comprend pas mes décisions mais ça s'appuie sur plusieurs choses : ce n'est pas seulement bien jouer au foot. Tout le monde ne peut pas jouer au PSG. Il faut avoir du courage, des valeurs, ce sont des choses plus complexes », a lâché ce dernier. Au micro de l’émission Rothen S’enflamme ce soir, Jérôme Rothen a pourtant affirmé qu’en cas de grosses contre performance européenne, Luis Enrique et Luis Campos pourraient être fragilisés.

« C'est sur eux qui faut taper »

« Al-Khelaifi fait confiance à deux personnes pour le sportif : Luis Enrique et Luis Campos, surtout Campos. C'est sur eux qui faut taper. Il renouvelle sa confiance à une équipe qui a été formée par Luis Campos et Luis Enrique. Après, c'est comme tout chef d'entreprise, lui c'est un patron qui a dépensé beaucoup d'argent. T'en fais pas que s'ils finissent en dehors des clous en Ligue des champions, le duo Luis Campos et Luis Enrique, même s'il est très content de ce qui se passe au quotidien et qu'il aura peut-être été prolongé d'ici-là, et bien ils auront des comptes à rendre », a ainsi confié l’ancien joueur du PSG (2004-2010).