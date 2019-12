Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta va livrer une grosse bataille pour ce crack anglais !

Publié le 17 décembre 2019 à 4h15 par A.M.

Intéressé par Nathan Ferguson (19 ans) dont le contrat à W.B.A. prend fin en juin prochain, l'OM devra toutefois faire face à la concurrence de nombreux clubs.

Compte tenu de ses difficultés financières, l'Olympique de Marseille va devoir se montrer malin sur le marché des transferts. Dans cette optique, Andoni Zubizarreta s'intéresserait à Nathan Ferguson (19 ans). Il faut dire que le jeune anglais offre l'avantage d'être polyvalent puisqu'il peut évoluer aux quatre postes de la défense et surtout, son contrat prend fin en juin prochain et il sera donc libre de négocier avec le club de son choix dès le 1er janvier en vue d'une arrivée libre dans six mois.

Grosse concurrence pour Ferguson ?