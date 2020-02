Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta et Eyraud sont plus que jamais sous pression pour cet été…

Publié le 16 février 2020 à 5h30 par T.M.

L’été prochain pourrait être celui de tous les dangers pour l’OM. D’ailleurs, sur la Canebière, les avertissements se multiplient pour la direction phocéenne au sujet d’un possible appauvrissement de l’effectif d’André Villas-Boas.

Alors que la saison est encore loin d’être terminée, l’OM est toutefois idéalement positionné pour se qualifier en Ligue des Champion. Un retour en Europe qui fera le plus grand bien au club phocéen, mais qui inquiète également certains. En effet, alors que l’effectif d’André Villas-Boas est déjà court, cela pourrait ne pas s’améliorer durant l’été. Difficile donc de bien figurer sur la scène européenne avec des armes réduites. Alors que Dimitri Payet et l’entraîneur de l’OM avaient déjà tiré la sonnette d’alarme, Alvaro Gonzalez en a remis une couche, interpellant à nouveau sa direction.

Etre compétitif pour la Ligue des Champions !

« Est-ce que je parage l’inquiétude de mon entraîneur et de Payet ? C’est sûr que si on jouait la Ligue des Champions cette saison, on aurait un effectif un peu court. Si on se qualifie pour la Ligue des Champions, avec toutes les compétitions à disputer, on aura besoin de plus de monde. Une des choses que je partage avec ce qu’ont dit le coach et Payet, c’est que si cette saison on donne notre vie pour aller en Ligue des Champions et qu’on donne ce bonheur aux supporters et à nous-mêmes, j’aimerais qu’on y soit compétitifs. Marseille a tout pour pouvoir bien y figurer : le public, le stade, la ville. Tout ça mérite qu’on fasse quelque chose de beau », a assuré le défenseur de l’OM dans un entretien pour L’Equipe. La direction de l’OM sait donc quoi faire, reste maintenant à savoir si elle pourra répondre aux besoins…