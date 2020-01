Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zubizarreta est prévenu pour cet attaquant de Ligue 1 !

Publié le 27 janvier 2020 à 5h30 par T.M.

Alors qu’il a dernièrement été question d’un intérêt de l’OM pour Boulaye Dia, l’attaquant de Reims aurait visiblement d’autres préoccupations.

Après avoir recruté Dario Benedetto l’été dernier, l’OM penserait déjà à attirer un nouvel attaquant. Différents noms ont ainsi été évoqués dans les médias dont celui de Boulaye Dia, attaquant de Reims. Toutefois, ce dernier pourrair bien ne jamais poser ses valises à l’OM.

Dia ne veut pas de l’OM

Présent sur le plateau de Téléfoot ce dimanche, Alaixys Romao a fait une annonce fracassante sur une arrivée de Boulaye Dia, son coéquipier à Reims, à l’OM. Il a alors lâché : « Boulaye Dia a-t-il le niveau pour jouer dans un grand club ? Oui. Est-ce qu’il me parle de l’OM ? Non. Il ne veut pas aller à l’OM ? Non ».