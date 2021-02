Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Zidane reçoit un message pour le poste de Villas-Boas…

Publié le 9 février 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors que l’OM est plus que jamais en quête d’un nouvel entraîneur, Jean-Pierre Papin estime que Zinedine Zidane aurait le profil parfait pour le poste.

« Mon avenir ? Nous verrons bien. L'important, c'est que demain il y ait un match et ce, jour après jour. Nous ne sommes que dans ces choses », confiait Zinedine Zidane lundi en conférence de presse sur son avenir très incertain alors qu’il n’obtient pas les résultats escomptés avec le Real Madrid. Et en attendant d’y voir plus clair sur sa situation en Espagne soit réglée, Zidane a reçu un appel du pied d’une ancienne gloire de l’OM pour venir reprendre le flambeau d’André Villas-Boas.

« Zidane à l’OM ? Ce serait bien »