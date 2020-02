Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas se serait rencardé sur les méthodes du projet McCourt…

Publié le 21 février 2020 à 23h30 par G.d.S.S.

Même s’il avait conscience de la situation financière de l’OM au moment de s’engager au club, André Villas-Boas aurait tout de même pris des renseignements auprès d’agents portugais.

« On a un problème évident de vente. Ce qui arrive à City est une alerte. Le club reste le plus important pour les années à venir. Il faut vendre des joueurs malheureusement. Le plus important c'est de savoir quel est le chemin qu'on va prendre », confiait notamment André Villas-Boas jeudi en conférence de presse sur l’urgence qu’aura l’OM de vendre lors du prochain mercato estival. L’entraîneur portugais se montre donc très lucide sur la situation actuelle du club phocéen sur le plan financier, et d’ailleurs, Villas-Boas n’était pas arrivé en terrain inconnu à l’OM.

Villas-Boas aurait contacté des agents portugais