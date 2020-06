Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas pourrait compter sur Boubacar Kamara !

Publié le 27 juin 2020 à 13h15 par Th.B.

Alors qu’il dispose de la valeur marchande la plus importante de l’effectif de l’OM, Boubacar Kamara serait pourtant susceptible de ne pas bouger cet été puisque les grosses offres devraient se faire rares en raison du Covid-19.

Et si Boubacar Kamara venait finalement à rester à l’OM la saison prochaine ? Sous contrat jusqu’en juin 2022, le défenseur central formé au club, qui évolue au milieu de terrain cette saison, aurait la ferme intention de disputer la prochaine campagne de Ligue des champions avec son club formateur. Néanmoins, l’OM fait face à de grosses difficultés financières, affichant un déficit supérieur à la barre des 200M€ sur les trois dernières années. Pour ce faire, des ventes sont escomptées cet été afin de rééquilibrer les comptes. 60M€ serait la somme requise pour que l’OM puisse souffler. Boubacar Kamara est sans contestation possible le joueur disposant de la plus belle valeur marchande. À lui seul, il pourrait remplir le quota de ventes de l’OM. Cependant, André Villas-Boas semble compter sur sa pépite et aurait fixé quatre autres départs pour le mercato estival en les personnes de Kostas Mitroglou, de Valère Germain, de Kevin Strootman et de Maxime Lopez.

Une belle offre peu probable pour Kamara à cause du Covid-19 ?