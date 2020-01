Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas lâche une confidence sur l’intérêt du PSG !

Publié le 8 janvier 2020 à 21h45 par B.C.

Alors que l’OM affrontera Rennes ce vendredi (20h45), André Villas-Boas est revenu sur ses relations avec Olivier Létang, président du club breton qui avait tenté de ramener le Portugais au PSG il y a quelques années.

Désormais à la tête de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas aurait pu poser ses valises dans la capitale il y a quelques années. En effet, l’entraîneur portugais avait été approché par le PSG en 2013, suite au départ de Carlo Ancelotti. « J’avais Nasser (Al-Khelaïfi) qui m’appelait tous les jours , avait expliqué le coach de l’OM en octobre dernier sur RMC . J’ai rappelé Nasser et j’ai dit non, je n’avais pas eu une bonne conversation avec Leonardo (…) Il n’y a pas eu de feeling entre nous. J’ai donc pris mon téléphone et j’ai dit à Nasser: ‘Je ne veux pas. La conversation avec Leonardo ne s’est pas bien passée, je suis tranquille ici, c’est fini ». Cependant, André Villas-Boas s’est également entretenu avec Olivier Létang, dirigeant du PSG à cette époque, et les deux hommes sont restés proches comme l’a confirmé le tacticien olympien en conférence de presse ce mercredi.

« Mes relations avec Létang ? Ça remonte à l'intérêt du PSG »