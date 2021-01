Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas est clairement prévenu par cet attaquant de Ligue 1 !

Publié le 14 janvier 2021 à 3h45 par A.M.

Annoncé dans le viseur de l'OM, Andy Delort a tenu à mettre les choses au clair au sujet de son avenir. Et l'attaquant du MHSC s'éloigne clairement du club phocéen.

En quête d'un avant-centre, l'OM multiplie les pistes et s'intéresserait notamment à Andy Delort. Toutefois, ce dernier a récemment annoncé la couleur pour son avenir : « Moi j’aime le club. J’ai envie de rester, le club aussi donc on va voir ce qu’il se passe. Dans ma dernière interview, j’ai dit qu’on ne peut jamais prévoir dans le foot, ce qui est vrai. Du jour au lendemain, tu peux avoir une offre, que même le président ne peut pas refuser. En tout cas, mon objectif, je l’ai dit tout à l’heure, c’est d’être européen avec Montpellier, et j’espère remplir ma mission avant soit de partir ou de finir ma carrière à Montpellier . »

Delort ne compte pas quitter Montpellier