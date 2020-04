Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas afficherait une volonté forte pour son avenir !

Publié le 27 avril 2020 à 22h30 par Th.B.

Alors que son avenir reste flou à l’OM, un départ n’étant pas à exclure à la fin de la saison, André Villas-Boas cultiverait un souhait avec le club phocéen.

Arrivé l’été dernier pour prendre la succession de Rudi Garcia sur le banc de l’OM, André Villas-Boas pourrait quitter le club phocéen dès le prochain mercato. C’est du moins l’une des informations qui circulent dans la presse ces derniers mois. Cependant, bien que son avenir reste flou, le technicien portugais a assuré qu’il ne quitterait pas l’OM pour retenter sa chance en Premier League après deux passages mitigés à Chelsea et Tottenham. « C’est le championnat avec les plus d’investissements, les meilleurs joueurs et équipes, mais j’aime être dans une ligue qui comprend la philosophie de jeu de façon différente ».

Villas-Boas se montrerait de plus en plus chaud pour jouer la C1 avec l’OM