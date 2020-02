Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas a été décisif pour ce gros coup de l’été !

Publié le 16 février 2020 à 5h00 par T.M.

Aujourd’hui, on ne peut que saluer le choix de l’OM d’avoir recruté Alvaro Gonzalez. Et du côté de la Canebière, on peut remercier André Villas-Boas.

Pour renforcer son secteur défensif, l’OM a opté pour Alvaro Gonzalez, qui a été prêté par Villarreal. Alors que de nombreux doutes ont entouré son arrivée sur la Canebière, l’Espagnol a rapidement fait taire ses détracteurs, s’imposant comme le leader de la défense d’André Villas-Boas. Andoni Zubizarreta ne s’est donc pas trompé en faisant venir Alvaro Gonzalez, qui a tout de même été grandement convaincu par le technicien portugais.

« Un atout de plus pour que je sois ici »

Si Andoni Zubizarreta a œuvré pour l’arrivée d’Alvaro Gonzalez, André Villas-Boas a lui aussi joué une énorme part. C’est en tout cas ce qu’assure le défenseur de l’OM. En effet, pour L’Equipe, il a souligné l’importance du technicien portugais dans son choix : « Ma relation avec Villas-Boas ? Il a été très important dans ma venue à Marseille. Zubizarreta, Albert Valentin et lui ont été à la base de mon arrivée. Une fois que je leur ai dit que je voulais venir, c’est André qui est entré en contact avec moi par téléphone. Il m’a dit que je pouvais beaucoup aider la défense en apportant certaines choses à côté des jeunes défenseurs qu’il y avait déjà. Quand Villas-Boas t’appelle, c’est quelque chose de spécial. Recevoir un coup de fil de l’un des meilleurs entraîneurs d’Europe a été un atout de plus pour que je sois ici ».