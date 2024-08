Mercato - OM : Une vieille connaissance fait capoter les plans de Marseille ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le mercato estival fermera ses portes le 30 août prochain, l'OM a désigné sa grande priorité pour conclure cette période de recrutement. Le club a choisi Neal Maupay, attaquant d'Everton. Mais la formation anglaise a signifié ses exigences pour s'approprier le joueur français. Un autre obstacle s'ajoute : la concurrence venue de Brentford, qui a déjà un lien particulier avec Maupay.

L'OM a parfaitement réussi son mercato estival et son début lors de cette saison 2024-2025. Le club a profité du premier match pour marquer 5 buts face à Brest, avec notamment 3 réalisations de Mason Greenwood et d'Elye Wahi, nouvellement recrutés. Le club n'en a pas terminé puisque pour cette fin de mercato, il a désigné Neal Maupay comme la grande priorité. La concurrence pourrait mettre à mal cet objectif.

Longoria veut Maupay

Pour s'assurer un renfort de taille en pointe, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont désigné Neal Maupay comme la meilleure solution. L'OM pourrait s'appuyer sur l'expérience de l'attaquant de 28 ans, passé par l'OGC Nice et l'ASSE au début de sa carrière. Mais il est concurrencé dans ce dossier par un autre club anglais où Maupay a fait étape. Une chose est sûre, les prochains jours devraient être animés.

Brentford se dresse devant Marseille

Si l'OM a du mal à convaincre Everton, la concurrence n'aide pas non plus Pablo Longoria à concrétiser ses affaires. En effet, Neal Maupay a laissé un souvenir mémorable dans les têtes de Brentford puisqu'entre 2017 et 2019, il avait brillé lorsque le club évoluait en Championship, marquant 41 buts en 95 matches. Sous contrat avec Everton jusqu'en 2025, il a effectué une période de prêt dans ce club la saison dernière, cette fois-ci en Premier League. Et d'après les informations de Foot Mercato, le club serait prêt à renouveler l'expérience.