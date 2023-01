Mercato - OM : Une réponse tombe pour ce transfert

Hugo Chirossel

Après avoir vendu Gerson à Flamengo, l’OM pourrait se séparer d’un autre joueur. En effet, l’Ajax Amsterdam serait intéressé par Leonardo Balerdi, sous contrat jusqu’en juin 2026 à Marseille. En revanche, le défenseur argentin âgé de 23 ans ne serait pas ouvert à un départ cet hiver et préférerait attendre le mercato estival.

Le mercato hivernal a ouvert ses portes depuis quelques jours et l’Olympique de Marseille a déjà enregistré un départ. Recruté il y a un an et demi, Gerson est retourné à Flamengo. Comme indiqué par le10sport.com , l’OM a réussi à obtenir ce qu’il voulait dans ce dossier, à savoir une indemnité de transfert aux alentours de 20M€ bonus compris.

L’Ajax Amsterdam s’intéresse à Balerdi

D’autres départs pourraient avoir lieu, dans cette optique, De Telegraaf indiquait ce vendredi que l’Ajax Amsterdam était très intéressé par Leonardo Balerdi. L’OM serait ouvert à une vente du défenseur argentin, sous contrat jusqu’en juin 2026, à condition que l’offre soit d’environ 15M€, d’après Le Phocéen . Pour rappel, les Marseillais avaient dépensé 11M€ afin de le recruter en provenance du Borussia Dortmund.

Balerdi ne veut pas partir cet hiver