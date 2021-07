Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une piste brûlante est fixée à 6M€ !

Publié le 28 juillet 2021 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM semble tout proche de recruter Daniel Wass, le transfert du latéral danois du FC Valence pourrait finalement coûter 6M€ au club phocéen.

« On a beaucoup de respect pour ce joueur que j'ai connu à Valence. Il y a un intérêt qu'on a transmis au joueur et au club de Valence. Mais comme toujours ce sont des négociations difficiles (…) Attendons et voyons les possibilités », indiquait dernièrement Pablo Longoria en conférence de presse sur une possible arrivée de Daniel Wass à l’OM cet été, alors que le latéral droit du FC Valence est annoncé comme une piste chaude du club phocéen. Et le tarif serait déjà fixé dans ce dossier…

Wass, c’est 6M€

Comme l’a annoncé Mundo Deportivo mardi, le FC Valence réclamerait aux alentours de 6M€ pour Daniel Wass, un montant qui correspond d’ailleurs à son prix d’achat à l’été 2018 au sein du club espagnol. Et si Pablo Longoria souhaite vraiment le retrouver à l’OM cet été, il devra donc débourser cette somme.