Mercato - OM : Une grosse vente se profile pour Longoria !

Publié le 5 janvier 2022 à 12h15 par D.M.

Prêté par Elche jusqu'à la fin de la saison, Dario Benedetto serait sur le point de donner son accord à Boca Juniors. L'attaquant avait quitté le club argentin en 2019 pour rejoindre l'OM.

En difficulté à l’OM, Dario Benedetto a vu son temps de jeu fondre après l’arrivée d’Arkadiusz Milik en janvier 2021. L’attaquant argentin a donc dû s’exiler pour retrouver la confiance. Lors du dernier mercato estival, le joueur a été prêté à Elche jusqu’à la fin de la saison. Mais quelques mois après son arrivée, Benedetto pourrait déjà ouvrir une nouvelle page dans sa carrière. Selon les informations de la presse argentine, il pourrait retourner en Amérique du Sud dès le mois de janvier.

Benedetto très proche de Boca Juniors