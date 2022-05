Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une énorme recrue s’offre à Longoria, mais…

Publié le 7 mai 2022 à 4h45 par Thibault Morlain

William Saliba ne s’en cache plus, il ne dit pas non pour continuer sous le maillot de l’OM la saison prochaine. Mais cela ne s’annonce pas simple.

Aujourd’hui, William Saliba est l’un des patrons de Jorge Sampaoli à l’OM. Pablo Longoria ne s’est ainsi pas trompé en allant le chercher à Arsenal, où il n’entrait pas dans les plans de Mikel Arteta. Mais en cette fin de saison, la question de l’avenir de l’international français est au coeur de toutes les questions. Prêté par les Gunners, Saliba ne dispose toutefois pas d’option d’achat. Et le problème est bien là…

« Cela ne dépend pas que de moi »