Mercato - OM : Une énorme perte à 80M€ pour le projet McCourt !

Publié le 14 décembre 2021 à 4h45 par T.M.

A l’OM, on voyait les choses en grand concernant la vente de Boubacar Kamara. Finalement, les Phocéens devraient tomber de très haut.

Pur produit de la formation marseillaise, Boubacar Kamara est l’un des visages de l’OM actuellement. Mais l’aventure semble toucher à sa fin pour le joueur de Jorge Sampaoli. Cela fait d’ailleurs maintenant plusieurs mois, si ce n’est années que Kamara est annoncé sur le départ. Les rumeurs ont été nombreuses concernant le milieu de l’OM sans que rien ne se concrétise jusqu’à présent. Il faut dire que les Phocéens avaient de hautes exigences concernant leur joyau, mais celles-ci ne devraient jamais se réaliser.

De 80M€ à 0€ ?

Avec Boubacar Kamara, l’OM souhaitait toucher un véritable jackpot. En effet, par le passé, il était annoncé que les Phocéens avaient placé la barre aux alentours de 80M€ pour s’offrir l’actuel joueur de 22 ans. Une somme colossale qui aurait fait énormément de bien aux finances de Frank McCourt. Toutefois, au final, l’OM devrait se retrouver avec rien pour Kamara. Le Marseillais arrive au terme de son contrat avec le club phocéen et la tendance semble de plus en plus claire aujourd’hui : Boubacar Kamara partira libre à l’issue de la saison. Une grosse désillusion pour l’OM.