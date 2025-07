Mercato - OM : Une discussion secrète est révélée avec De Zerbi !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Un an après avoir rejoint l'OM, Roberto De Zerbi fait état d'un bilan plutôt positif. Même si rien n'a été facile, il a réussi à ramener l'OM sur la deuxième place du podium de Ligue 1 derrière le PSG. Parfois critiqué, il s'apprête à démarrer sa deuxième saison sur le banc marseillais avec de belles ambitions. Lorsqu'il évoluait encore à Brighton, Jennifer Mendelewitsch a eu l'occasion d'échanger avec lui.

Auteur de prestations remarquées à Brighton, Roberto De Zerbi a tapé dans l'œil de l'OM qui lui a réservé un magnifique accueil l'année dernière. L'Italien vient de réaliser une longue interview pour L'Equipe dans laquelle il se livre à propos de sa passion et de son rôle d'entraîneur. L'agent de joueurs française Jennifer Mendelewitsch a déjà pu avoir une conversation privée avec lui, elle raconte.

De Zerbi à fond dans son projet A son arrivée, Roberto De Zerbi n'a pas mis longtemps à se faire entendre. L'Italien a su construire un bel effectif pour jouer rapidement les premiers rôles en Ligue 1. Même si les choses se sont gâtées, il a une belle relation avec ses joueurs. « J’ai eu la chance de le rencontrer et de discuter avec lui pendant plus d’une heure quand il était à Brighton. On était en discussion pour faire venir un joueur. Et en fait quand on lit cette interview, on comprend qu’elle est sincère, il est comme ça dans la vie. Il ne se cache pas. Il arrive à transmettre énormément de choses à ses joueurs, mais c’est vrai que c’est la personne qui peut péter un câble aussi très rapidement, dégoupiller rapidement » révèle Jennifer Mendelewitsch dans l'After Foot de RMC.