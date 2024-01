Mercato - OM : Un transfert va faire une victime dans le vestiaire ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En quête de renforts au milieu de terrain après la blessure de Valentin Rongier et les nombreux départs à la Coupe d'Afrique des Nations, l'OM aurait ciblé Lucien Agoumé. Le club marseillais voudrait boucler l'arrivée du joueur, sous contrat avec l'Inter. En cas de réussite dans ce dossier, Pablo Longoria pourrait s'interroger sur la continuité de Pape Gueye.

S'il y a un secteur à renforcer rapidement à l'OM, c'est bien le milieu de terrain. Pape Gueye et Azzedine Ounahi vont se rendre à la CAN, tandis que Valentin Rongier est éloigné des terrains en raison d'une blessure. Conscient du manque de profondeur dans ce secteur, Gennaro Gattuso aurait réclamé une solution d'urgence à Pablo Longoria.

Payet interpelle le FC Nantes et l’OM https://t.co/DKiLWvCMiR pic.twitter.com/6Nqfyg9RJD — le10sport (@le10sport) January 2, 2024

Intérêt confirmé pour Agoumé

Ces dernières heures, le président de l'OM aurait activé la piste menant à Lucien Agoumé. En difficulté à l'Inter, le milieu de terrain est très apprécié par le board marseillais, qui dont faire face à la concurrence du FC Séville dans ce dossier.

Gueye poussé vers la sortie ?