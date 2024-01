Mercato - OM : Un transfert mystère se prépare à Marseille ?

Benjamin Labrousse

La nouvelle priorité sur le mercato hivernal de l’OM se situe au poste de latéral gauche. Marseille s’apprête à vendre Renan Lodi, et a ciblé plusieurs profils pour remplacer le Brésilien. Parmi eux, le nom d’Adrien Truffert ressort avec insistance. Si pour le moment, cette opération traîne quelque peu, la direction marseillaise aurait plus d’un tour dans son sac. Explication.

Le mercato hivernal de l’OM se poursuit activement. Ce vendredi, le média ibérique Relevo lâchait une bombe en faisant état d’une offre supérieure à 20M€ en provenance d’Al-Hilal pour Renan Lodi. Si RMC Sport indique ce samedi que cette dernière devrait atteindre les 22M€, l’OM s’active en coulisses pour remplacer numériquement le Brésilien.

L’opération Adrien Truffert reportée ?

Ainsi, l’OM a rapidement avancé dans deux dossiers : celui de Josh Doig (Hellas Vérone), et d’Adrien Truffert (Stade Rennais). Toutefois, l’entourage du Français se voulait prudent quant à une possible arrivée à l’OM. Selon les dernières informations de RMC Sport , l’arrivée d’Adrien Truffert à l’OM dépend directement de la vente de Renan Lodi. De plus, le média avance que le dossier pourrait être mis en stand-by ce week-end.

L’OM envisage d’autres dossiers