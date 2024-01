Mercato - OM : Un deal va être bouclé avec l'Arabie Saoudite, c'est imminent

Benjamin Labrousse

Le mercato de l’OM devrait prendre un tout autre tournant dans les prochains jours avec la vente de Renan Lodi. Selon plusieurs sources, le latéral brésilien devrait rejoindre Al-Hilal (Arabie Saoudite) contre un montant de 22M€. Si Pablo Longoria et Gennaro Gattuso ont tous deux confirmé cette opération, cette dernière serait plus qu’imminente.

L’OM est en passe de boucler un sacré coup ! Cet été, le club phocéen avait misé gros sur Renan Lodi, en recrutant le latéral Brésilien contre un montant de 13M€. Auteur de prestations intéressantes à Marseille, Renan Lodi n’a toutefois pas pleinement convaincu la direction de l’OM. En recherche de liquidités sur ce mercato hivernal, le club marseillais serait sur le point de céder l’ancien de l’Atlético de Madrid à Al-Hilal. Comme l’a révélé Relevo ce vendredi, le club saoudien a proposé un montant conséquent à l’OM.

Mercato - OM : Un accord pour ce transfert à 20M€ est trouvé https://t.co/FlF5NcTelP pic.twitter.com/VhtNMShIzL — le10sport (@le10sport) January 13, 2024

« Je ne peux pas convaincre les joueurs qui prennent des choix différents »

Ce vendredi, le président de l’OM Pablo Longoria confirmait d’ailleurs au micro de Prime Vidéo , que la vente de Renan Lodi était concrète : « Pour Renan Lodi, c’est vrai que ces derniers jours il y a eu différentes propositions, différentes options, on devait recruter quelques joueurs à gauche et je l’ai dit hier, car c’est nécessaire » .



Même son de cloche du côté de l’entraîneur Gennaro Gattuso : « Je sais que c'est une question qui concerne davantage le club. Il y a des discussions en cours. Moi je ne peux pas convaincre les joueurs qui prennent des choix différents. Ce soir on n'a pas voulu prendre de risque. Je sais qu'il y a des discussions mais je ne peux pas vous en dire plus » .

L’opération Renan Lodi bouclée dès lundi ?