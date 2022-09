Foot - Mercato - OM

OM : Un plan B pour boucler le départ de Dieng ? La réponse

Publié le 3 septembre 2022 à 10h30 par La rédaction

Mis au placard par Igor Tudor, Bamba Dieng avait pris la décision de quitter l'OM contre son gré. Après une dernière journée de mercato complétement folle qui l'a envoyé dans trois clubs différents, le Sénégalais a malheureusement échoué lors de sa visite médicale à l'OGC Nice. Depuis, Pablo Longoria ne sait pas quoi faire de son joueur, et alors que le marché reste encore ouvert en Belgique et en Turquie, Dieng devrait rester à l'OM.

Pablo Longoria a recruté douze nouveaux joueurs durant ce mercato. Afin d'équilibrer la balance, il comptait vendre Bamba Dieng à un bon prix. Jeune, prometteur, l'attaquant cochait toutes les caractéristiques du joueur bankable. Sauf que le joueur voulait absolument prouver à Igor Tudor qu'il avait sa place dans l'équipe du Croate. Son départ a donc tardé à se concrétiser et l'OM s'est vu négocié avec les clubs intéressés le dernier jour du mercato. De plus, Bamba Dieng a finalement raté sa visite médicale avec l'OGC Nice et ne devrait pas quitter l'OM de sitôt...

Longoria sonde les marchés encore ouverts

Alors que le mercato reste encore ouvert en Belgique, en Turquie et en Russie, Pablo Longoria réfléchirait à vendre Bamba Dieng dans un de ces championnat. Déjà sanctionné par l'UEFA pour non-respect du fair-play financier, l'OM a besoin de liquidités au plus vite. L'Equipe précise tout de même qu'il y a peu de chances que Dieng accepte de rejoindre un de ces championnats. En janvier dernier, il avait refusé une offre du Fenerbahce alors que l'OM s'était mis d'accord avec les Turcs. Il reste donc la possibilité du joker médical, mais là encore l'affaire s'annonce compliquée.

Dieng vendu en tant que joker médical ?

Si l'attaquant sénégalais ferme toutes les portes pour un départ à l'étranger, il peut espérer qu'un club de Ligue 1 se manifeste et le recrute en tant que joker médical. Après l'échec de sa visite médicale avec l'OGC Nice, Dieng a repassé des examens complémentaires qui n'ont révélé aucun problème majeur à la pratique du sport à haut niveau. Néanmoins, l'OGC Nice a tenté de faire baisser le prix de la transaction, ce que l'OM a refusé. Depuis, le deal est abandonné. L'Equipe évoque donc la possibilité du FC Lorient, avec qui Dieng s'était mis d'accord durant la dernière journée de mercato, mais il veut être prêté pour rejoindre les Merlus alors que l'OM veut un transfert sec. La seule alternative à son choix numéro un (rester à l'OM) était de rejoindre Nice.

