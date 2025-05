Mercato - OM : Un dossier presque bouclé à l'étranger ?

À la recherche d’un renfort en défense centrale, l’OM explore plusieurs pistes, dont celle menant à Nayef Aguerd. Le défenseur marocain, indésirable à West Ham, intéresse aussi le Bayer Leverkusen. Un dossier complexe et coûteux, estimé à 20 M€, que Pablo Longoria et Medhi Benatia voudront rapidement boucler pour éviter la concurrence.

L’OM a toujours pour priorité de se renforcer en défense centrale et cible pour cela de nombreux gros noms. Si Aymeric Laporte et Facundo Medina ont été liés au club phocéen, un nouveau joueur intéresserait Medhi Benatia et Pablo Longoria. D’après les informations de TBR Football, l’OM lorgnerait le joueur de West Ham : Nayef Aguerd.