Mercato - OM : Un «accord officiel» est annoncé pour ce crack !

Avec déjà deux arrivées, l’OM a bien renforcé sa défense centrale cet été. Le club phocéen souhaiterait toutefois encore boucler au moins une arrivée dans ce secteur et Pablo Longoria piste notamment Giovanni Leoni, qui évolue à Parme. Toutefois, le joueur de 18 ans semble promis à Tottenham, avec qui un accord officiel pourrait être bientôt trouvé.

Comme souvent depuis quelques années, l’été est très mouvementé à l’ OM . Le mercato est l’un des moments préférés de Pablo Longoria , qui adore s’activer dans tous les sens pour renforcer l’effectif marseillais. Pour le moment, le dirigeant espagnol a déjà bouclé l’arrivée de trois nouvelles recrues : Angel Gomes , Facundo Medina et CJ Egan-Riley . De plus, l’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang serait imminente.

La saison dernière, l’ OM a souvent été pénalisé par sa défense et donc Pablo Longoria souhaite mettre le paquet cet été pour renforcer ce secteur. Le club phocéen a déjà enregistré deux arrivées sur cette ligne avec Facundo Medina et CJ Egan-Riley , mais ce n’est pas terminé. Marseille a d’autres pistes pour faire plaisir à Roberto De Zerbi et, d’après CaughtOffside, Giovanni Leoni serait dans le viseur de Pablo Longoria .

Leoni est proche de Tottenham

Âgé de 19 ans, Giovanni Leoni fait partie des plus grandes promesses de l’Italie au poste de défenseur central. Ce dernier évolue du côté de Parme, mais il pourrait bien s’en aller cet été, car il est très convoité. En Serie A, la Juventus, le Milan, l'Inter, Naples et Bologne s’intéressent à lui. La Premier League pense également à l’axial car il serait sur la liste de Newcastle et de Tottenham. D’ailleurs, toujours selon CaughtOffside, ce sont les Spurs qui seraient les mieux partis pour mettre la main sur Leoni. Un accord officiel serait même sur le point d’être conclu. L’OM va donc sans doute se pencher sur un autre dossier, qui pourrait être Nayef Aguerd, lui aussi très apprécié par Medhi Benatia et Pablo Longoria.