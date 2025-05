Mercato - OM : Trois grands noms réclamés en direct !

Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Alors que l’OM semble se préparer à un mercato estival relativement agité, Bixente Lizarazu a indiqué la marche à suivre dimanche en direct au micro de Téléfoot. Et le champion du Monde 98 suggère à l’OM de conserver en priorité trois grands noms de son effectif actuel : Roberto De Zerbi, Adrien Rabiot et Mason Greenwood.

À quelles nouvelles recrues faut-il s’attendre cet été du côté de l’ OM , qui cherchera à bâtir un effectif compétitif pour son grand retour en Ligue des Champions ? Bixente Lizarazu a évoqué le sujet dimanche en direct dans Téléfoot. Et l’ancien latéral gauche, passé par l’ OM au cours de sa carrière, met surtout l’accent sur les éléments déjà présents au club et qu’il faudra impérativement conserver cet été.

« Être plus complet en défense »

« Ça ne va pas être la même histoire, il va falloir gérer la LDC et la Ligue 1, ce sera beaucoup plus difficile. Là où je trouve que l’OM était fragile cette année, c’était en défense (…) Ils ont pris beaucoup de risques et ont fait beaucoup d’erreurs, ils jouent relativement haut aussi, il fait des défenseurs assez rapides pour être capables de revenir dans le dos. Bref, il va falloir être plus complet en défense », rajoute le champion du Monde 98 sur les priorités à signer à l’OM cet été.