Mercato - OM : Transfert surprise à Marseille, Longoria refait le coup

Cet hiver, l'OM est encore très actif sur le mercato aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. En effet, le club phocéen a accepté de vendre Renan Lodi pour environ 20M€ à Al-Hilal. Par conséquent, le latéral brésilien n'aura évolué que six mois à Marseille. Un court passage par la cité phocéenne qui n'est finalement pas si inhabituel depuis l'arrivée de Pablo Longoria.

Nommé directeur sportif de l'OM en 2020 pour remplacer Andoni Zubizarreta, Pablo Longoria ne conservera ce poste que quelques mois. En effet, dès 2021, il prendra la succession de Jacques-Henri Eyraud au poste de président du club phocéen. Et depuis son arrivée, le dirigeant espagnol se distingue notamment par son activité sur le mercato. En effet, de nombreux transferts ont été bouclés sous le mandat de Pablo Longoria, pas toujours avec réussite, mais une chose est sure, les mouvements sont incessants. Et le mercato d'hiver 2024 n'échappe pas à la règle.

Renan Lodi part seulement six mois après son arrivée

Ainsi, en attendant Faris Moumbagna dont la signature est imminente, Jean Onana et Ulisses Garcia ont déjà signé à l'OM. Reste à savoir combien de temps ils resteront. Une question légitime puisque depuis l'arrivée de Pablo Longoria les joueurs ne s'éternisent pas à Marseille. Dernier exemple en date, le départ de Renan Lodi. Le latéral gauche brésilien, qui a débarqué l'été dernier en provenance de l'Atlético de Madrid pour environ 12M€, va s'engager avec Al-Hilal contre un chèque de 20M€. Sur le plan économique, c'est une belle affaire, mais sur le plan sportif, l'OM n'aura profité de Renan Lodi que six mois. Un manque de stabilité qui est malheureusement devenu la marque de fabrique de Pablo Longoria.

Mercato - OM : Le prochain transfert déjà identifié ? https://t.co/lKlqYFAniF pic.twitter.com/FGt2cqlblc — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

Une vieille habitude prise par Longoria...

En effet, sans même parler des joueurs qui n'ont passé qu'une saison complète à l'OM (la liste serait très longue), il est possible de trouver d'autres joueurs qui, comme Renan Lodi, ne sont restés que 6 mois à Marseille. C'est par exemple le cas d'Olivier Ntcham. Prêté par le Celtic Glasgow en toute fin du mercato d'hiver en janvier 2021, le milieu de terrain français restera surtout comme le joueur dont l'arrivée a provoqué le départ d'André Villas-Boas, furieux de ne pas avoir été consulté sur ce dossier. Sur le terrain, Ntcham ne disputera que six matches avant de repartir. Plus récemment, durant l'été 2022, l'OM n'hésite pas à lâcher 10M€ pour recruter Luis Suarez, un attaquant qui évolue en deuxième division espagnole. Le Colombien ne s'imposera jamais à Marseille et sera prêté dès le mercato d'hiver suivant à Almeria avant son transfert définitif à l'issue de la saison. D'ailleurs, durant le mois de janvier 2023, celui durant lequel l'OM cède Luis Suarez, Ruslan Malinovskyi débarque à Marseille. Sur le papier, il s'agit d'un joli coup, l'Ukrainien étant une valeur sûre de Serie A où il s'est imposé avec l'Atalanta. Mais à l'OM, la greffe ne prendra pas. Le club phocéen lève son option d'achat, avant de le prêter au Genoa où il pourrait rester définitivement après un passage de six mois sur la Canebière pour un total de 23 apparitions. Autre cas qui a intrigué, celui de Cédric Bakambu. Arrivé libre en janvier 2022 après une expérience en Chine, l'ancien Sochalien retrouve la Ligue 1 et semble d'ailleurs à l'aise à l'OM où il marquera des buts importants qui contribueront à la qualification du club phocéen pour la Ligue des champions. Mais alors qu'Igor Tudor remplace Jorge Sampaoli, Cédric Bakambu ne sera pas retenu et Pablo Longoria le poussera au départ au début de la saison suivante. Six mois après son arrivée, l'international congolais sera donc contraint de trouver un nouveau club et rebondira à l'Olympiakos. Enfin, le dernier cas en date, avant Renan Lodi, concerne Isaak Touré. Recruté durant l'été 2022 pour environ 7M€, le défenseur du Havre est alors considéré comme un grand espoir du football français à son poste. Sur le papier, l'OM réalise donc un joli coup, sauf que le colosse défenseur central semble un peu tendre pour l'OM. Six mois plus tard, il est donc prêté à l'AJ Auxerre, avant de revenir à Marseille à l'issue de la saison dernière... afin de servir de monnaie d'échange dans le deal avec Lorient pour Bamo Meité. Six petits mois et puis s'en va, la devise de Pablo Longoria.