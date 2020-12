Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Thauvin connaît déjà son futur salaire XXL ?

Publié le 14 décembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec l’OM, Florian Thauvin semble bien parti pour quitter gratuitement le club phocéen, d’autant que le Milan AC lorgne plus que jamais sur son profil, et lui aurait déjà proposé un gros contrat.

Interrogé vendredi en conférence de presse, André Villas-Boas avait le point sur l’avenir très incertain de Florian Thauvin à l’OM : « Sa situation contractuelle n'aide pas. J'ai passé le message à la direction, on va voir ce qu'on peut faire, la meilleure décision à prendre », expliquait l’entraîneur portugais, alors que Thauvin arrivera au terme de son contrat avec l’OM en juin prochain. Le Milan AC, qui fait déjà figure de favori pour récupérer l’international français libre en fin de saison, aurait d’ailleurs placé ses pions dans ce dossier afin de prendre une longueur d’avance.

Le Milan AC a proposé un contrat à Thauvin

Comme l’a révélé Calciomercato.com, le Milan AC aurait déjà fait parvenir à Florian Thauvin une offre contractuelle à hauteur de 3M€ par an pour tenter de le convaincre de partir libre de l’OM en fin de saison pour rallier l’Italie. Et le club marseillais étant en proie à de sérieuses difficultés financières, impossible de rivaliser actuellement ave ces chiffres. Le départ semble donc plus que jamais se préciser pour Thauvin…