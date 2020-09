Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Steven Gerrard apporte une bonne nouvelle à Villas-Boas !

Publié le 19 septembre 2020 à 2h30 par G.d.S.S.

Plus que jamais en quête d’un nouvel attaquant, l’OM a notamment coché le nom d’Alfredo Morelos à cet effet. Et Steven Gerrard n’exclut pas un départ de son joueur des Glasgow Rangers cet été.

« Un attaquant ? Oui, on cherche mais on n'est pas trop pressé. On va voir si on est capable d'en faire venir un mais on n'est pas trop pressé », expliquait André Villas-Boas jeudi soir après la défaite concédée par l’OM face à l’ASSE (0-2), et l’entraîneur portugais confirmait donc son envie d’attirer un renfort offensif cet été. Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, l’OM songe notamment à Alfredo Morelos, le buteur colombien des Glasgow Rangers. Et ce dernier ne sera pas forcément retenu par son entraîneur, Steven Gerrard…

« Il y a une possibilité qu’il parte »