Mercato - OM : Signature rocambolesque à Marseille

A l’été 2013, au terme d’un très long feuilleton, l’OM était parvenu à obtenir la signature de Florian Thauvin. Alors qu’il n’avait pas encore joué avec le LOSC, le Français avait quitté les Dogues pour rejoindre la Canebière. Ça n’a toutefois pas été de tout repos pour Thauvin, qui a vu son transfert à l’OM connaitre de nombreux rebondissements.

Au total, Florian Thauvin aura passé 9 saisons sous le maillot de l’OM. Une aventure qui a débuté à l’été 2013 à la suite d’un transfert en provenance du LOSC. Il aura toutefois fallu attendre très longtemps pour que l’opération se décante, le club nordiste refusant de libérer le Français, qui n’avait encore jamais joué avec les Dogues. De quoi agacer Thauvin, qui a alors employé la manière forte et être transféré à l’OM.

« J’ai signé à Lille, mais j’ai Marseille qui me veut »

Dans des propos accordés à Carré , Florian Thauvin a raconté les coulisses de son transfert à l’OM. Et pour lui, ça n’a pas été simple d’être libéré par le LOSC : « J’ai Marseille qui me veut, ce qui était un peu mon rêve. Je suis allé découvrir le Vélodrome en allant y jouer avec Bastia. Ça m’avait impressionné. Donc oui j’ai signé à Lille, mais j’ai Marseille qui me veut. Frédéric Paquet me convoque à Lille avec l’excuse de me proposer un nouveau contrat. Super content, même si j’avais Marseille, je dis que c’est cool. En fait, quand je rentre dans le bureau, il me défonce. « Pourquoi tu te prends ? Tu n’as rien fait dans le football ». Il me massacre. En fait il n’était pas content parce qu’on m’avait parler de Marseille et je n’avais pas nié. Ça l’avait énervé. A la reprise, Frédéric Paquet s’était un peu calmé, il comptait sur moi. Et puis là, il me dit : « De toute façon, l’OM n’a pas les sous pour t’acheter ». Je dis qu’ils ont les sous. Il me dit : « Si tu ramènes 8M€, le club te laissera partir ». Je fais remonter l’information, Marseille propose 8M€. Lille refuse ».

« Lille a fini par me vendre à Marseille le dernier jour du mercato