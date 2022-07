Foot - Mercato - OM

Signal positif pour cette piste à 20M€

Publié le 26 juillet à 22h00 par Quentin Guiton

En plus de Luis Suarez, l’OM veut un autre renfort en attaque. Plusieurs pistes sont étudiées, dont celle menant à Memphis Depay. Après le mercato offensif XXL du FC Barcelone cet été, le Néerlandais n’a plus sa place. Et le club catalan aurait d’ailleurs bon espoir que Memphis Depay accepte de s’en aller lors de ce mercato…

L’OM est en feu ! Après avoir bien recruté en défense, les Olympiens veulent désormais se renforcer sur le front de l’attaque. Luis Suarez est déjà arrivé au club en provenance de Grenade. Mais le Colombien ne sera vraisemblablement pas la seule recrue offensive de l’OM cet été. Pablo Longoria chercherait à attirer un gros nom dans ce secteur de jeu. Parmi ses cibles se trouverait Memphis Depay.

Du beau monde sur Depay

Poussé vers la sortie par le FC Barcelone, Memphis Depay éveille les convoitises. Des offres venant d’Italie, d’Angleterre et de France auraient même déjà été formulées. Outre l’OM, on parle aussi d’intérêts de la part de la Juventus, de Naples, de l’AC Milan ou encore de l’Inter.

Le Barça est confiant !