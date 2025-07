Mercato - OM : Serge Aurier a menti ?

Contrairement à Adrien Rabiot, Serge Aurier n'a pas voulu rejoindre l'OM en tant qu'ancien du PSG. C'est ce qu'a dernièrement révélé l'Ivoirien, qui aurait été approché par Medhi Benatia. Pas question donc de trahir le club de la capitale pour Aurier, dont les propos ont fait énormément de bruit. Mais a-t-il pour autant dit la vérité ?

La rivalité entre l'OM et le PSG n'a pas empêché Adrien Rabiot de signer avec le club phocéen l'été dernier. Formé à Paris, l'international français se trouve désormais à Marseille. Une trahison à laquelle Serge Aurier n'était pas prêt à dire oui. En effet, révélant une approche de Medhi Benatia pour signer à l'OM, l'ancien latéral droit du PSG a fait savoir : « J’aurais pu signer un jour à l’OM ? Jamais de la vie. On m’a déjà proposé. Benatia, il m’en a parlé, je n’ai jamais donné suite. Je lui ai dit clairement que ça ne m'intéressait pas. Et j’étais sans club. Pas Marseille ? Non. Je suis très loyal, moi. Je préfère ne même pas manger que de signer à Marseille ».