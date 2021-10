Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli peut compter sur un renfort inattendu !

Publié le 31 octobre 2021 à 2h45 par G.d.S.S.

Longtemps poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival, Duje Caleta-Car est finalement resté à l’OM. Et le défenseur croate revient au premier plan dans l’esprit de Jorge Sampaoli…

Après son départ avorté pour Liverpool en janvier 2021, Duje Caleta-Car étant encore en instance de départ l’été dernier, mais il a cette fois-ci décidé de lui-même de ne pas quitter l’OM qui était pourtant en quête de liquidités. D’abord laissé de côté pendant plusieurs semaines par Jorge Sampaoli en raison de son refus de changer d’air, Caleta-Car s’impose désormais comme un renfort inespéré pour l’OM.

« Important de récupérer des joueurs comme lui »