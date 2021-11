Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli aura sa chance pour Sanchez !

Publié le 19 novembre 2021 à 22h00 par A.C.

A la recherche de renforts à l’OM, Jorge Sampaoli aurait jeté son dévolu sur Alexis Sanchez, vraisemblablement poussé vers la sortie à l’Inter.

Cet été déjà, plusieurs anciens joueurs de Jorge Sampaoli ont été liés à l’Olympique de Marseille. C’est le cas d’Alexis Sanchez, qui a également fait parler de lui ces dernières semaines. L’attaquant de 32 ans ne joue que très peu à l’Inter cette saison et Sampaoli aimerait en profiter pour le convaincre de le rejoindre à l’OM. Son salaire représente toutefois un énorme obstacle, puisque Sanchez ne gagne pas moins de 7M€ par an à l’Inter actuellement.

Sanchez n’a plus sa place à l’Inter