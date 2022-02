Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli a tenté une totalement mission impossible…

Publié le 5 février 2022 à 2h00 par G.d.S.S.

Longtemps annoncé dans le viseur de Jorge Sampaoli à l’OM cet hiver, Nicolas Tagliafico souhaitait avant tout pouvoir rejoindre le FC Barcelone. Mais il a finalement été retenu par l’Ajax Amsterdam, ce qui le met très en colère…

Après avoir bouclé le départ de Jordan Amavi à l’OGC Nice sous la forme d’un prêt avec option d’achat, l’OM s’était mis en quête d’un nouveau latéral gauche, et le nom de Nicolas Tagliafico (29 ans, Ajax Amsterdam) est revenu avec insistance. Jorge Sampaoli souhaitait attirer son ancien protégé de la sélection argentine à l’OM, mais c’est surtout le FC Barcelone qui était sur les rangs, et Tagliafico privilégiait d’ailleurs l’option catalane comme le laisse clairement apparaitre son discours affiché au moment de régler ses comptes avec l’Ajax, qui ne l’a pas laissé partir cet hiver.

« Le Barça, une opportunité de rêve.. »