Mercato - OM : Les confidences de Rongier sur Payet !

Publié le 16 avril 2022 à 22h10 par La rédaction

Présent ce samedi en conférence de presse, Valentin Rongier a été questionné sur l’état d’esprit de Dimitri Payet, expliquant qu’il était « heureux » à l'OM.

Malgré ses 35 printemps, Dimitri Payet est toujours au top de sa forme. Cette saison, le milieu offensif marseillais est le meilleur buteur et le meilleur passeur de l’OM, preuve de son importance dans le dispositif de Jorge Sampaoli. Encore décisif cette semaine en Ligue Europa Conférence, Dimitri Payet sera l’un des éléments clés ce dimanche au Parc des Princes pour affronter le PSG. Mais avant cela, Valentin Rongier, présent en conférence de presse ce samedi, a tenu à clarifier la situation concernant son capitaine.

«Il est heureux»