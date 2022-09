Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Recalé, Longoria aura encore une seconde chance

En fin de mercato, Pablo Longoria voulait recruter un nouveau milieu offensif pour renforcer l’effectif d’Igor Tudor. La piste Ruslan Malinovskyi avait alors été évoquée, mais le président de l’OM s’est finalement tourné vers Amine Harit. Toutefois, Pablo Longoria pourrait bien revenir à la charge pour Ruslan Malinovskyi dans quelques mois.

Au cours de ce mercato estival, Pablo Longoria a fait tout son possible pour satisfaire Igor Tudor. Le président de l’OM a bouclé quelques départs et de nombreuses arrivées dans l’effectif marseillais. Et dans les dernières heures du mercato, Pablo Longoria souhaitait encore recruter quelques joueurs, dont un nouveau milieu offensif. L’Espagnol avait alors ouvert une piste en Serie A.

La piste Ruslan Malinovskyi avait longtemps été évoquée du côté de l’OM. Le milieu offensif ukrainien de l’Atalanta Bergame était même partant pour rejoindre le club phocéen. Sauf que l’opération ne s’est finalement pas faite et Pablo Longoria s’est tourné vers Amine Harit. Néanmoins, le président de l’OM pourrait revenir à la charge pour Ruslan Malinovskyi dans quelques mois.

Tottenham and Olympique Marseille wanted Ruslan Malinovskyi on loan with buy option. Player's dream was to join Spurs but Atalanta president Percassi decided not to sell him. ⚠️🇺🇦 #THFC Situation remains open for the next year. pic.twitter.com/0WmnX7Aj1D