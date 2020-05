Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Où en est Eyraud pour la succession d'Andoni Zubizarreta ?

Publié le 31 mai 2020 à 16h30 par La rédaction

Depuis le départ d’Andoni Zubizarreta, l’OM cherche à encore à savoir qui le remplacera dans l’organigramme du club, alors que les noms des prétendants se succèdent pour oublier l’Espagnol…

L’information avait fait l’effet d’un véritable tremblement de terre du côté de l’OM. Le 14 mai dernier, le club phocéen annonçait officiellement le départ d’Andoni Zubizarreta, alors directeur sportif, avec effet immédiat. Une bombe au sein club phocéen, qui aura eu pour conséquences de mettre l’avenir d’André Villas-Boas en péril,. Finalement, après avoir lié son avenir à celui de l’Espagnol, le technicien portugais a pris la décision de rester la saison prochaine, et Jacques-Henri Eyraud, président de l’OM, s’est mis à la recherche d’un nouveau « Head of football » pour son club. Et plusieurs noms ont commencé à fuiter concernant la succession de Zubizarreta…

Pickeu, la piste la plus avancée

Ainsi, comme révélé par de nombreux médias français ces derniers jours, Olivier Pickeu serait pressenti pour assurer la succession d’Andoni Zubizarreta. En effet, l’ancien manager général d’Angers serait très apprécié du côté de Marseille, et les dirigeants de l’OM verraient d’un très bon œil son arrivée à l’OM. Licencié pour faute grave en avril dernier, Olivier Pickeu aurait tout de même les faveurs de la direction marseillaise, grâce à son bilan au SCO. La Provence affirmait même que Jacques-Henri Eyraud et Olivier Pickeu se seraient rencontrés, mais qu’aucune décision définitive n’aurait été prise concernant son recrutement par la direction de l’OM. Un proche du dossier affirme que Pickeu n’aurait « pas de concurrent » dans ce dossier. Et s’il se trompait ?

David Wantier également ciblé ?