Mercato - OM : Quand Jorge Sampaoli ouvrait grande la porte à Marseille !

Publié le 7 février 2021 à 16h10 par A.M.

Alors que Jorge Sampaoli semble être la grande priorité de l'OM pour remplacer Jorge Sampaoli, So Foot a republié l'extrait d'une interview datant de 2016 dans laquelle l'Argentin avouait son intérêt pour Marseille.

Comme révélé par le10sport.com, Jorge Sampaoli est la priorité de l'Olympique de Marseille pour remplacer André Villas-Boas, mis a pied par sa direction mardi dernier. L'entraîneur de l'Atlético Mineiro semble toutefois bien décidé à terminer la saison alors qu'il reste quatre journées à disputer au Brésil et que les hommes de Jorge Sampaoli sont troisième du Championnat. Malgré tout, il y a fort à parier que le technicien argentin ne sera pas insensible aux avances de l'OM, où son mentor, Marcelo Bielsa, a marqué les esprits. D'ailleurs, en 2016, Jorge Sampaoli ne cachait pas son intérêt pour le club phocéen.

«C’est le genre de club qui me plaît»