Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Quand Aulas se voit conseiller un attaquant de Sampaoli !

Publié le 13 juin 2021 à 4h45 par A.M.

Alors que l'OL cherchera un attaquant cet été, Jérôme Rothen conseille aux Gones de miser sur Dario Benedetto.

Entre les départs de Memphis Depay et Islam Slimani, et l'incertitude qui règne pour Moussa Dembélé, prêté à l'Atlético de Madrid, l'OL sera en quête d'un avant-centre cet été. Et pour Jérôme Rothen, les Dogues feraient mieux de regarder du côté de l'OM où l'avenir de Dario Benedetto est très incertain compte tenu des prestations d'Arkadiusz Milik..

Rothen conseille Benedetto à l'OL