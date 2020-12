Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Qatar, Chine… Dimitri Payet a refusé un gros jackpot !

Publié le 17 décembre 2020 à 2h00 par G.d.S.S.

En prolongeant son contrat avec l’OM l’été dernier, Dimitri Payet a envoyé un signal fort, surtout que l’international français avait des opportunités dans des pays exotiques où il aurait touché un salaire beaucoup plus important.

Le 27 juin dernier, en conférence de presse, Jacques-Henri Eyraud avait totalement surprise son monde en annonçant que Dimitri Payet avait prolongé son contrat avec l’OM jusqu’en juin 2024, acceptant au passage une baisse significative de son salaire. Pourtant, comme il le confie ce mercredi dans les colonnes de L’Equipe, Payet aurait pu gagner beaucoup plus d’argent s’il avait décidé de quitter l’OM.

« J’aurais pu gagner plus d’argent en Chine, en Arabie Saoudite, au Qatar… »