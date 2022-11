Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Poussé vers la sortie cet été, il annonce la couleur

Publié le 14 novembre 2022 à 06h45

Thomas Bourseau

Devenu indésirable aux yeux du président Pablo Longoria et du staff technique de l’OM à la dernière intersaison, moment où il a été invité à aller voir ailleurs, Leonardo Balerdi est devenu indiscutable ces dernières semaines. De quoi lui donner des idées de grandeur.

Lors du dernier du dernier mercato estival, Pablo Longoria a voulu faire un grand nettoyage de printemps au sein de l’effectif entraîné par Igor Tudor. Avec les recrutements de Chancel Mbemba, de Samuel Gigot, d’Isaak Touré ou encore d’Eric Bailly, le président de l’OM aurait poussé vers la sortie Leonardo Balerdi qui a connu une fin de mercato agitée.

Balerdi a inversé la tendance à l’OM

Cependant, bien qu’il ait éprouvé des difficultés à suivre le niveau et l’intensité mis par le groupe de l’OM en début de saison, Leonardo Balerdi a pris le train en marche et se montre en pleine forme ces dernières semaines, débutant toutes les rencontres de l’OM et les disputant dans leur intégralité.

«Si je peux finir mon contrat ici, c’est quelque chose de bien»