Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Plusieurs recrues en approche ? Cette réponse inquiétante…

Publié le 28 août 2021 à 4h15 par A.M.

Malgré la volonté de Jorge Sampaoli de se renforcer d'ici le 31 août, l'OM devrait avoir dû mal à attirer le 4 ou 5 recrues attendues par le technicien argentin.

Cet été, l'OM n'a pas chômé sur le marché des transferts en recrutant déjà neuf joueurs. Et pourtant, Jorge Sampaoli souhaite encore voir des joueurs débarquer comme il le confiait en conférence de presse : « On veut 20 joueurs et trois gardiens. Il nous manque quatre ou cinq options, pour être bon sur les deux tableaux, il y a cette pandémie et pas autant d'argent que précédemment. On travaille pour former cet effectif ». Cependant, compte tenu de l'investissement déjà consenti par l'OM sur le marché, il y a peu de chance que ça bouge encore beaucoup d'ici le 31 août comme l'explique Romain Canuti, journaliste du Phocéen .

«L’OM ne semble plus avoir d’argent»